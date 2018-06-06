شاهدوا الفنانة المعتزلة نورا في أحدث ظهور لها .. هل تغيرت كثيرًا؟!

الفنانة المعتزلة نورا

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية المعتزلة نورا، خلال تواجدها في حفل عيد ميلاد ابنة شقيقتها الفنانة بوسي.

وتظهر نورا في الصورة إلى جانب شقيقتها بوسي وابنة شقيقتها سارة خلال احتفالهما بعيد الميلاد، وتغزل نشطاء الانترت بالفنانة نورا معتبرين أنها ما زالت محتفظة بجمالها إلا أنها اكتسبت وزن زائد، وكانت نورا قد اعتزلت التمثيل منذ سنوات طويلة.

وابتعدت نورا عن الفن والأضواء بشكل عام بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، ولم تقم بإجراء أي لقاء أو التواجد في حفلات واجتماعات عامة، وكل الصور المتداولة لها من مناسبات خاصة تجمعها بأسرة شقيقتها بوسي وابنتيها.

والجدير بالذكر ان الفنانة بوسي شقيقة الفنانة نورا كانت متزوجة من الفنان الراحل نور الشريف ولهما ابنتين هما سارة ونور.