الفنانة روجينها تتحدث عن تجربة انفصالها وعودتها لزوجها الفنان أشرف زكي!

الفنانة المصرية روجيينا

تحدثت الفنانة المصرية روجينا عن حياتها العائلية وقصة انفصالها السابق عن زوجها الفنان المصري أشرف زكي وذلك خلال استضافتها في برنامج "عقارب الساعة" والذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على قناة النهار الفضائية.

وكشفت روجينا خلال الحلقة عن سبب انفصالها وزوجها أشرف زكي في الماضي وعودتهما سويًا، وقالت روجينا انهما عندما قررا الإنفصال هي وزوجها لم يكونا على يقين إذا كانا سيعودان أم لا، واعتبرت روجينا مرحلة الانفصال هذه صحية جدًا لهما الإثنان.

وأوضحت روجينا أن قرار الانفصال في حينها كان قرارها هي وأنها اتخذته بعد شعورها بعدم وجود تقدير من زوجها الفنان أشرف زكي لها لما قدمته خلال فترة زواجهما.

وأضافت روجينا ان تجربة الانفصال هذه أثرت ايجابيًا على زواجها وعلاقتها بزوجها حيث اختلفت حياتهما بشكل كلي بعد عودتهما، وحاول كل واحد منهما أن يعرف عيوبه ويحلها لتجاوز المشاكل.

هذا وكشفت خلال الحلقة أنها تعرضت للخيانة من قبل إحدى صديقاتها والتي حاولت سرقة زوجها منها، ووصفت تلك الفترة بالصعبة مؤكدة انها شعرت بخوف كبير وقتها على مشوار حياتها وبناتها.