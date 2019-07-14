الفنانة زين عوض في ليلة أردنية تونسية في افتتاح المسرح الشمالي

ستكون اطلالة مميزة، عندما يتم افتتاح المسرح الشمالي لمهرجان جرش، بصوت واطلالة” وجه الأردن المشرق” المطربة” زين عوض”، حيث سيلتقي في اولى ليالي المهرجان، السوسن الاردني” زين”، والياسمين التونسي، الفنان الكبير” لطفي بوشناق” و بالمصادفة، فإن هذا ليس اللقاء الأول بينهما، حيث سبق وأن التقيا في ذكرى إحياء الراحلة وردة الجزائرية، في الحفل الذي اقيم بالاردن.

البدايات كانت مبكرة جدا، حيث تربت” زين عوض” في بيت كانت الموسيقى جزء من تقاليده، العائلة تمتلك اصواتا جميلة، وكانت اغاني الزمن الجميل، تتردد في أرجاء البيت، ومشاركاتها في الغناء المدرسي، حيث ظهرت موهبة الصوت والحضور، والتي عززتها لاحقا بالدراسة الاكاديمية، لتتوالى مسيرتها الفنية من نجاح الى نجاح، بألوان غنائية مختلفة، من الوطني والعاطفي والاجتماعي ، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي فان لها جمهور عريض من مختلف الأعمار، غنت له باختيارات كانت تدقق فيها من حيث المفردة النظيفة، والجملة اللحنية التي تلامس وجدان المتلقي، اضافة لتركيزها على الأغاني التراثية، نظرا لما يتمتع به هذا التراث الاردني من حضور في الوجدان الجمعي للناس، بمخاطبته لهم بمفردة تشبههم، وجملة لحنية قريبة من الروح، وكل ذلك متوج بالصوت المتمكن، والإحساس الذي يميز اغانيها ومن المؤكد ان دراستها الاكاديمية للموسيقى ساعدتها كثيرا باختيار الكلمات والالحان الأكثر ملائمة لصوتها.ومن بين مواهب الفنانة “زين عوض” تلحين الأغاني مثل” صرخة عهد، و يابلدي”.

وقد تعاونت مع كثير من الملحنين والشعراء، وتبقى تجربة تعاونها مع المؤلف والملحن والموزع الفنان” وائل الشرقاوي” واحدة من المحطات المهمة في مسيرتها الغنائية، حيث ان بعضها ترك بصمة، وأثرا لا يزال في الذاكرة.

شاركت الفنانة” زين عوض” في مهرجان الاغنية الاردني الثاني عام 2003، وحصلت على الجائزة الأولى عن أغنية” يادمعي المرّ” من الحان وتوزيع “محمد عثمان صدّيق”، كما حصلت في تونس على المركز الثاني في مسابقة مهرجان اتحاد الإذاعات العربية، عن اغنية “صباح الخير يا إنسان” من توزيع” د. ايمن عبدالله”. ولها مشاركات كبيرة في مهرجانات وطنية، وعالمية.

وحصلت على جائزة أفضل مطربة أردنية في مهرجان “جوردن اوردز” – 2010 عن أغنية “يا ترى تهواني” من كلمات والحان “وائل الشرقاوي” .

وقد تم اختيار أغنيتها” الله يا هالوطن ” من كلمات والحان “وائل الشرقاوي” ، لترويج السياحة في الاردن لعام ٢٠١٩.

وبحضور نجوم من العالم العربي ” الفنان لطفي بشناق وصلاح الشرنوبي و الراحل الفنان وجدي الحكيم والملحن بلال الزين و نجل الفنانة وردة رياض القصري”، اعادت احياء ذكرى الفنانة وردة الجزائرية في عمان، وقد وجد هذا الحفل صدى كبيرا.

وكما كان لها حضور في البرامج الجماهيرية على مستوى العالم العربي، مثل ظهورها في برنامج الشاعر” زاهي وهبة” في برنامج ” بيت القصيد”،مع مروان خوري، وبرنامج “أمير الشعراء” وغيرها من البرامج المهمة. فانها ايضا غنت اغاني “تتر” المسلسلات التلفزيونية، مثل “الملك فاروق” وغيرها.

ومن المحطات المهمة في حياتها،إحياء حفل عيد الاستقلال الواحد والسبعون إلى جانب الفنانة سميرة توفيق، بقيادة اوركسترا المعهد الوطني أمام الملك عبدالله الثاني.

وفي كاتدرائية واشنطن الوطنية وبحضور الملك عبدالله الثاني، وعدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والفكرية والروحية التي حضرت مراسم تسليم جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018 للملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفي هذا الحفل قدمت “زين” نموذجا مشرفا، حيث قدمت أغنيات “أردن أرض العزم” أغنية “بكتب اسمك يا بلادي” و أنشودة “طلع البدر علينا”. واغنية “محلى الدار والديرة” لتوفيق النمري”.

الفنانة” زين عوض”، الصوت الجميل،والاحساس الرقيق، والحضور على المسرح، نجمة افتتاح المسرح الشمالي، مع الفنان” لطفي بوشناق”، في ليلة الغناء الملتزم.

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