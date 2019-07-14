فنان العرب محمد عبده يشعل الأجواء في حفلات صيف أبها 2019 (فيديو)

على الرغم أن فنان العرب محمد عبده أحيى الكثير من الحفلات هذا الصيف، إلّا أنه في كل مرة يتواجد بها في أي مكان في المملكة العربية السعودية، يتوافد المعجبون والمحبون من كل مكان لحضور حفله والاستمتاع بباقة من أجمل أغانيه التي احتلت مكانة في قلوب الكثيرين.

وهذه المرة، أحيا الفنان محمد عبده حفله مساء يوم الجمعة ضمن موسم حفلات صيف أبها 2019، وقدم عدد من أغانيه المميزة مثل "أرفض المسافة"، و"ردي سلامي" و"يا غافية" و"معك التحية" و"يابو فهد" وغيرها من الأغاني، وبالتأكيد لم ينسى فنان العرب أغنيته الشهيرة "الأماكن كلها" التي أشعلت الأجواء ودفعت الجمهور للتفاعل معه.

يشار إلى أن محمد عبده شارك خلال هذا الصيف في العديد من المناسبات والمهرجانات، ومن بينها موسم الحفلات في جدة، إضافة إلى أماكن أخرى مثل القصيم والنماص وآخرها أبها، ومن المقرر أن يتواجد في حفلات أخرى حتى نهاية موسم الصيف.

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