الفنانة شهيرة بفستان زفاف و طرحة في لبنان...فما القصة؟!

البوابة-علقت الفنانة شهيرة على إطلالتها التي أثارت الاانتقادات و الجدل و التي أطلت بها في مهرجان الزمن الجميل، الذي أقيم مساء السبت الماضي في لبنان.وأطلت شهيرة بفستان ذهبي طويل مطرز مع طرحة طويلة، وبدت وكأنها عروس ترتدي فستان زفاف.

وعبر حسابها على موقع (فيسبوك)، قالت شهيرة إن تلك الإطلالة نالت إعجاب الكثيرين موجهة الشكر للمصمم هاني البحيري وقالت : (مبسوطة إن إطلالتي أعجبت كل الحضور وكانوا بيسألوني عن مصمم الفستان، وكنت أقول بكل فخر ابن بلدي مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، فشكرًا هاني صديقي الغالي، وشكرًا لبنان على الاستقبال المبهج والحمدلله).

هذا و تم تكريم الفنانة شهيرة عن مجمل أعمالها السابقة قبل الاعتزال، ومشوارها الفني إلى جانب عدد كبير من النجوم منهم دريد لحام وهدى حسين وميمي جمال وأحمد بدير وغيرهم من النجوم، في حين كانت شهيرة قد أعلنت عن رغبتها في العودة للتمثيل مجددا، بعد 30عاما على آخر أعمالها، فيلم (الحب بين قوسين).



