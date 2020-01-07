الفنانة السعودية وعد تهاجم هذه الفئة من المحجبات.. فيديو!

"المحجبة وتلبس بنطلون ضيق" شو إسمو هاذا!!
بهذه الكلمات بدأت الفنانة السعودية وعد التحدث عن الحجاب والمحجبات، إذ شاركت الفنانة جمهورها فيديو تتحدث من خلاله عن موضوع الحجاب بناءً على موقف حدث أمامها وفي التفاصيل قالت وعد: "رأيت موقف مزعج، محجبة وترتدي بنطلون ضيق أضيق من حياتي…. كلنا نعرف الحجاب بس هالشي شو إسمو…. يمكن ما إلي حق أتكلم لأني مش محجبة بس الموضوع مستفز...حجاب وملابس ضيقة"!
من جهة أخرى، أطلقت وعد مؤخراً أغنية وطنية تحمل عنوان "بنات أرض الجزيرة" عبر قناتها الشخصية في يوتيوب وحقق الفيديو كليب الوطني أكثر من مليون مشاهدة في فترة تعتبر جيدة.
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