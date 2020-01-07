ترند يوتيوب: حسن الشافعي، أحمد سعد وكنكة في فيديو كليب "مامي كوسا" (فيديو)

تصدرت أغنية "مامي كوسا" قائمة الترند على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد أن تم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع أول أيام عام 2020، وشارك في هذا العمل الفني كل من الموزع الموسيقي حسن الشافعي، والمطرب أحمد سعد، وكنكة من فرقة المدفعجية.

وكتب كلمات أغنية "مامي كوسا" كل من إسلام كنكة، ومنة عدلي، بينما شارك في تلحين الأغنية كل من أحمد سعد وإسلام كنكة وخالد عصام الدين، وأنتج العمل الموزع حسن الشافعي الذي ظهر أيضًا في الفيديو كليب، وحصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

الجدير ذكره أن بعض ردود الفعل أكدت أن اللحن مسروق من إحدى أغنيات الفنانة "كاردي بي"، ولكن تبين أنه في الحقيقة إيقاع الأغنية هو الإيقاع اللاتيني، وهو شيء عام ومعروف لدى الجميع وليس من اختراع "كاردي بي"، ويمكن استخدامه في أي لحن.

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