تركي آل الشيخ يمنع الفنانة العراقية أصيل هميم من الظهور الإعلامي في السعودية..فما السبب؟

تصدّر اسم الفنانة العراقية أصيل همام محركات البحث في السعودية، وذلك عقب التغريدة المثيرة للجدل التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، والتي أبدى من خلالها اعتراضه على استضافتها في أحد البرامج التي تقدمها إذاعة "ألف ألف" السعودية.

وعلّق تركي آل الشيخ على إعلان الاذاعة السعودية "ألف ألف" عن استضافة أصيل هميم في البرنامج الذي يقدمه كل من المذيعة سهى الوعل والمذيع هاني المهندس وقال: "وش التخبط هذا؟!..كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟".

وعلى الفور، قامت الإذاعة بحذف إعلان استضافة أصيل هميم، ولم يتم حتى ذكر أي توضيح أو اعتذار حول الموضوع، على الرغم أن الجماهير السعودية لم يعجبها هذا القرار، بل وطالب البعض بتواجد المطربة العراقية ضمن حفلات موسم الرياض المقامة حاليًا.

وبحسب ردود الفعل التي تابعت القصة، على ما يبدو أن سبب رفض تركي آل الشيخ لتواجد أصيل هميم في السعودية يعود لأسباب سياسية، حيث قال البعض أن الفنانة العراقية غنت وظهرت إعلاميًا في وقت سابق في قطر، وذلك ما جعل عدد من روّاد تويتر يقدمون اعتراضهم لرئيس هيئة الترفيه ويذكرونه بأن الفنانة أحلام أيضًا غنت في قطر وغيرها من الفنانين الآخرين الذين شاركوا في حفلات موسم الرياض، فلما تم التركيز فقط على هميم.

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