هذا هو قرار المحكمة بقضية زوج الفنانة نانسي عجرم!

ما زالت قضية اللص الذي اقتحم منزل الفنانة "نانسي عجرم" تتصدر حديث السوشال ميديا والإعلام.

ولاقى اللص الذي اقتح منزل الفنانة، حتفه بسلاح الدكتور فادي الهاشم بعد رفضه محاولات التشاور والاكتفاء بالمال المقدم من الدكتور، إذ توجه اللص نحو غرفة أطفال عجرم لأخذ أحد الاطفال رهينة وطلب المزيد من الأموال مما أثار حس الأبوة، ومن دون تفكير وجه فادي سلاح مرخص موجود في بيته ضد اللص الذي يحمل سلاح "حلي" وأرداه قتيلاً.

وتم اليوم الثلاثاء عقد جلسة الحكم، وصدر القرار من القاضية "غادة عون" باطلاق سراح الدكتور فادي استنادًا إلى الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة الموجودة داخل البيت.

ام القتيل تكذب زوج نانسي عجرم : قالو انهم قتلوه في غرفة البنات لكن الشرطة وجدت الجثه داخل المطبخ

الفيديو المنشور على وسائل الاعلام مفبرك pic.twitter.com/QcfbcVCxPS — هيئة المشاهير (@almobark_) January 7, 2020

في نفس السياق، انطلقت شائعات قوية مفادها أن اللص كان يعمل في بيت عجرم وان له مستحقات مالية رفضت العائلة دفعها، وافاد أهل القتيل أن إبنهم كان يعمل بالفعل في بيت عائلة عجرم محامي نانسي عجرم بدوره نفى كل هذه الأقاويل واكد لا علاقة لهم مع اللص وانها مجرد حملة تشويه واستغلال من قبل أهل اللص.

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