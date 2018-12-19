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الفنانة يارا تهنئ ميسي بمناسبة فوزه بالحذاء الذهبي وتوجه له هذه الرسالة

الفنانة يارا تهنئ ميسي بمناسبة فوزه بالحذاء الذهبي وتوجه له هذه الرسالة
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