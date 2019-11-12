الظهور الأول للفنان رامي جمال بعد إعلان تفكيره في الاعتزال بسبب مرض البهاق (صورة)

يبدو أن الفنان المصري رامي جمال، قد تراجع عن تفكيره في الاعتزال، بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، حيث ظهر مع المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم للعمل على أغنية جديدة.

وكشفت أنغام عن الظهور الأول لرامي بعد تصريحاته المثيرة للجدل، من خلال نشرها صورة معه وزوجها على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، مشيرة إلى تجمعهم في الاستوديو الخاص بزوجها لتسجيل أغنية جديدة.

وتركت أنغام تعليقًا على الصورة قالت فيه: "حاليًا مجتمعين عند أحمد في الاستوديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله".

وكان رامي جمال قد أثار جدلًا واسعًا بكشفه تفاصيل إصابته بمرض البهاق، التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه.

كما بين عدد من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

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