أحلام تحمس جمهورها بمقطع من ألبومها القادم.. وسط مُطالبات بالمزيد!

شاركت المطربة الإمارتية أحلام محبينها مقطع موسيقيي قصير من ألبومها القادم الذي يتوقع أن يبصر النور في العام القادم 2020. لاقى المقطع إنتشارًا كبيرًا بين جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا الفنانة بالمزيد لشدة حماسهم للألبوم القادم.

الفنانة الإمارتية كانت قد أعلنت سابقاً أنها انتهت من تصوير 3 فيديوهات موسيقية من ألبومها القادم الذي يحوي 16 أغنية، وتعاونت فيه مع كبار الملحنيين والشعراء من بينهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبد المحسن، محمود الخيامي ، وناصر الصالح، وأضافت أحلام أن الألبوم سيحوي أغاني طربية ثقيلة تناسب خامة صوتها وأبعاده.

يذكر أن أحلام تطل كل سبت عبر برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "أحلى صوت" كمدربة للمرة الثانية بجانب كل من الديفا المغربية سميرة سعيد، السوبر ستار راغب علامة، والفنان المصري محمد حماقي، وسيبدأ عرض الحلقات مباشر إبتداءً من السبت القادم.

من ناحية أخرى، باركت أحلام لزميلتها المطربة الكويتية "نوال" على ألبومها الذي يحمل إسم "ألبوم حنين" والمقرر طرحه في 18 من الشهر الحالي لترد الأخيرة "الله يبارك ابعمرچ اخيتي وانشاءالله التوفيق لنا جميعا واحنا بانتظار البومچ وابداعاتچ ونباركلچ فيه انشاءالله".

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