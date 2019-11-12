حلا الترك قريبًا في موسم الرياض في أول حفل لها في السعودية

لا زالت الأفراح والليالي الملاح مستمرة في موسم الرياض والذي شهد خلال الفترة الماضية الكثير من الحفلات والفعاليات، وتوافد لحضوره وإحيائه عدد كبير من النجوم في الوطن العربي والعالم.

واستكمالًا لما سبق، أعلنت الجهات المنظمة عن استعدادها لاستقبال النجمة الشابة حلا الترك لإحياء حفلها للمرة الأولى في السعودية، وسيرافقها في ذات الليلة محبوب العرب محمد عسّاف، ومن المقرر أن يقام الحفل في وينتر لاند في الرياض يوم الجمعة المقبل الـ15 من نوفمبر 2019.

من جهتها، لم تذكر حلا الترك أي شيء يخص الحفل الغنائي خاصتها في السعودية عبر حساباتها على مواقع التواصل، وتصب جام تركيزها خلال الفترة الحالية على نشر وتسويق منتجات التجميل التابعة لشركتها "حلا كوزميتكس"، إلى جانب نشر صورها بإطلالات مختلفة.

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