الفنان الراحل عامر منيب يتصدر الترند بسبب عائلته (تفاصيل)

تصدّر اسم الفنان الراحل عامر منيب قائمة الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية على موقع غوغل، وذلك عقب لقاء عائلته مع منى الشاذلي في برنامج "معكم"، حيث تحدثت زوجته إيمان الألفي عن النجاح الذي حققته أغنية الديو "عامل إيه في حياتك" والتي قامت ابنته مريم منيب بطرحها في ذكرى وفاته.

وقالت إيمان الألفي زوجة عامر منيب وصاحبة فكرة الديو أنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية بهذا الشكل، حيث استطاعت الأغنية حتى الآن أن تحقق أكثر من 10 مليون مشاهدة، وأضافت: " فى بداية التفكير في "ديو الأغنية" كان الأمر مقتصرًا على الأهل والأصدقاء، ولم يكن متوقعًا نهائيًا النجاح الكبير للأغنية بهذا الشكل الكبير، وأن أخر طموحنا كان أن تذاع الأغنية على الـFM".

من جهة أخرى، أضافت مريم منيب إلى ما قالته والدتها وأوضحت أنها كانت تحلم بالغناء مع والدها منذ صغرها، لذا قررت أن تحيي ذكرى رحيله هذا العام من خلال إعادة طرح أغنية "عامل إيه في حياتك" في ديو يجمع بينهما، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل وإخراج خالد الشوربجي.

والجدير بالذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر2011 عن عمر ناهز الـ48 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان استمر لعامين.

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