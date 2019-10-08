الفنان المصري طلعت زكريا يمر بوعكة صحية شديدة وأولاده يطلبون الدعاء له

تعرض الفنان المصري طلعت زكريا لوعكة صحية مؤخرًا اضطر على إثرها الدخول إلى أحد المستشفيات، حتى يتلقى العلاج اللازم لحالته، وعلى ما يبدو أن حالته أقلقت أبناؤه وعائلته، لذلك خرج أحدهم وطلب من الجمهور الدعاء بالشفاء للفنان صاحب القلب الطيب كما وصفه الجميع.

وكانت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان المصري هي أول من كشف عن هذا الخبر، وذلك بعدما طلبت من متابعيها على مواقع التواصل الدعاء لوالدها بالشفاء، دون أن تكشف أي تفاصيل عن حالته الصحية، واكتفت بنشر فيديو لها برفقته وعلقت: " ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لابى بالشفاء يارب من فضلكم".

يشار إلى الفنان طلعت زكريا هو من بين الفنانين المميزين في مجال الكوميديا، ومن أشهر أعماله فيلم "حاحا وتفاحة" مع ياسمين عبد العزيز وحسن حسني، وأيضًا مشاركته في فيلم "سيد العاطفي" مع تامر حسني، وفيلم "طباخ الريس" وهو أول بطولة مطلقة له.

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