سوسن بدر تطمئن محبيها وتعلن عودتها للعمل بعد إجرائها جراحة دقيقة في ركبتها (صورة)

أقلقت الفنانة المصرية سوسن بدر محبيها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد اعتذارها عن المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام بسبب إجرائها لعملية جراحية دقيقة في ركبتها، وهو ما تطلب منها أن تحصل على استراحة لمدة كافية حتى تتعافى.

ويوم أمس كشفت النجمة سوسن بدر لجمهورها على مواقع التواصل عن تحسن حالتها الصحية وأعلنت عودتها للعمل من جديد حيث أنها تشارك في تصوير مشاهد لها في أحد الأعمال الجديدة، فعلقت قائلة: " تاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد وشكر ليك يارب بروفات مسلسل جديد ادعولنا".

وكانت سوسن بدر قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "زي الشمس" والمقرر أن تشارك في جزئه الثاني للموسم القادم، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، جمال سليمان وغيرهم من النجوم.

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