ياسمين صبري: "قررت الرحيل عن مصر وسأعتزل الفن قريبًا وهذه هي أسبابي"

على ما يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري تحرص في الآونة على الأخيرة على التواصل مع جمهورها بطريقة أقرب من السابق، حيث فتحت المجال مؤخرًا لمتابعيها لطرح الأسئلة التي تجول في خاطرهم حول حياتها ومسيرتها الفنية في مصر وذلك من خلال حسابها على إنستغرام.

ومن خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها، كشفت النجمة ياسمين صبري أنها تفكر في ترك مصر قريبًا وتنوي الاستقرار في بريطانيا، حيث أنها تسافر كثيرًا إلى لندن وهي من ضمن المدن الأحب إلى قلبها، بالإضافة إلى أنها ستترك التمثيل في وقت مناسب والسبب أن الحياة العائلية وإنجاب الأطفال أهم لديها من النجومية والشهرة.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "حكايتي" والذي خاضت فيه سباق رمضان الماضي 2019، وشاركها في العمل كل من وفاء عامر وأحمد بدير وعدد من النجوم في الوسط الفني المصري.

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