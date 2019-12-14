الفنان المصري محمود حميدة يكشف سبب غيابه عن السينما وينصح المنتجين بأحمد عز! (فيديو)

اعترف الفنان المصري محمود حميدة، بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء قلة ظهوره وغيابه عن شاشات السينما مؤخرًا.

وقال حميدة في تصريحات تلفزيونية: "المنتجون لا يمكن أن يغامروا بإنتاج عمل سينمائي لي نظرًا لكبر سني".

وتابع: "الجمهور لن يدخل السينما إلا لمشاهدة فنان شاب يتمتع بالقوة والوسامة مثل أحمد عز، (مين هيخش لمحمود حميدة بعد ما عجز كدا؟)".

وأضاف ساخرًا: "لا أنا كمنتج أجيب أحمد عز شاب البنات هتحبه والولاد هيقلدوه".

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة، هو فيلم "ورد مسموم"، الذي قام ببطولته إلى جانب كل من مريهان مجدي وصفاء الطوخي وإبراهيم النجاري وكوكي، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

ووقع الاختيار على محمود حميدة للعام الثاني على التوالي، كرئيسا شرفي لمهرجان "الأقصر" السينمائي في دورته الجديدة، المقرر إقامتها في مارس 2020.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: