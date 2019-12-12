عائشة الكيلاني "سوف أجعل من محمد سامي أضحوكة للسوشال ميديا"!

بعد الحرب الكلامية التي شنها المخرج "محمد سامي" ضد الممثلة "نسرين أمين" مشبهاً إياها بالممثلة "عائشة الكيلاني" ردت الأخيرة عليه بقوة.

وصرحت الممثلة "عائشة" أنها لو أرادت الرد عليه بطريقتها الكوميدية سوف تجعل منه أضحوكة للسوشال ميديا. واضافت أنا لما بشتغل بعمل من الفسيخ شربات واضيف للنص المكتوب، واكدت أن سبب غيابها الفترة الماضية هو عدم وجود نص يناسبها، لهذا قررت التوجه لكتابة نص بنفسها وانها في صدد البحث عن جهة منتجة للعمل الكوميدي الذي يحمل عنوان "ست كوم".

وأضافت الكيلاني أنها ليست سعيدة بمستوى الكوميديا في مصر، لذلك أٌجبرت على القيام بكتابة نص كوميدي، واضافت أنا أقيس مستوى الكوميديا في النص بناءً على نفسي، إذ أضع نفسي مكان الجمهور مؤدة أنها ليست من الأشخاص الذين من السهل إضحاكهم.

يذكر أن الكيلاني اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي كانت تؤديها، إذ كانت ما دائماً تختار شخصية المرأة غير الجميلة والفكاهية.

​

للمزيد من قسم أجدد خبرية: