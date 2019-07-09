الفنان فايز المالكي يفتح النار على "مشهورات السناب شات" في السعودية..وهذا ما قاله!

أبدى الفنان السعودي فايز المالكي انزعاجه وعدم رضاه عن المحتوى الذي يتم تقديمه ونشره عبر تطبيق السناب شات من قبل الفتيات المشهورات في السعودية، ووجه رسالته لهن من خلال مقطع فيديو قام بتصويره ونشره بهدف التوقف عن تشويه صورة الفتاة السعودية.

وجاء في رسالة المالكي التي وجهها لبعض الفتيات المشهورات على تطبيق سناب شات وقال: " لكل مشهور في السناب يعيش في مملكة الإنسانية: احترم البلد الذي تعيش فيه! طلبنا الوحيد مثلما نحترمك احترمنا، مثلما نحترم عاداتك وتقاليدك احترم عاداتنا وتقاليدنا".

وتابع الفنان السعودي: "أغلب مشهورات السناب شات اللي حالقة شعرها، واللي فارداه وتمشي بالسيارة وتتذمر من العيشة في السعودية، وتنشر خصوصياتها وتتمنى تسافر لبلد آخر، وفي النهاية تطلع ليست سعودية..يا ليت مثلما نحترمكن تحترمونا، لن نرضى الإساءة لبلدنا ولا للمرأة السعودية".

وختم بالقول: "لكن كل التقدير والاحترام في بلدنا، لكن عليكن احترام عاداتنا وتقاليدنا، فما تفعلونه من الاستعراض والتفاهات بناتنا لا يسوونه".

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