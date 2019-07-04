ما حقيقة الفيلم الجديد الذي سيجمع بين تامر حسني وأحمد حلمي؟

تداولت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة تظهر فيها السيناريو الخاص بالفيلم الجديد الذي سيكون من بطولة تامر حسني وأحمد حلمي، ويحمل الفيلم عنوان "يا نهار أبيض" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف عرفة.

وردًا على تلك الأخبار التي انتشرت وتم تداولها بكثافة بين المتابعين، خرج الكاتب أيمن بهجت قمر عن صمته، ونفى الخبر تمامًا مؤكدًا أنها مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة وأن صاحب الإشاعة بالغ في الأمر، وعلق قائلًا: " خبر نزل امبارح بس للاسف مش حقيقي .. معرفش خيال مين اللي وصله يعمل cover كمان لنسخة سيناريو مش مكتوب .. على كده بقى انا اللي متصور بين حلمي وتامر في الصوره.. إشاعه نتمنى تحقيقها".

يشار إلى أن أحمد حلمي سيطل من جديد على محبيه من خلال أحدث أفلامه القادمة بقوة في موسم عيد الأضحى بعنوان " خيال مآته"، وهو من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وعبد الرحمن أبو زهرة وحسن حسني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وغيرهم من النجوم.

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