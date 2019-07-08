شاهدوا لماذا انفعل خالد عبد الرحمن على مهندس الصوت في حفله الأخير في النماص!

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مع مقطع فيديو من حفل الفنان خالد عبد الرحمن الأخير في النماص، حيث ظهر فيه الفنان السعودي وهو غاضب بشكل واضح من مهندس الصوت، إضافة إلى أنه خاطبه على المسرح بطريقة انفعالية أمام الجمهور.

وفي التفاصيل، فإن سبب انفعال الفنان خالد عبد الرحمن وغضبه على مهندس الصوت هو أن الصوت في السماعة الموضوعة في أذنه سبب له التشويش ولم يكن واضحًا، مما أثار انزعاجه وجعله غير قادر على إكمال أغنيته التي كان يؤديها "الحب الكبير".

وقال خالد عبد الرحمن على الميكروفون أمام الجميع موجهًا كلامه لمهندس الصوت: " يا مهندس الصوت، هل فيه أحد يتدخل غيركم، أنت من عفوا لأنك شتت أفكاري، وأنت مالك سنع السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيئ".

يذكر أن خالد عبدالرحمن أحيا حفلًا ناجحًا في النماص في المملكة السعودية بمشاركة الفنان جابر الكاسر، شهد إقبالًا كبيرًا للحد الذي لم تستوعب المقاعد كل الحضور.

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