رغم الحزن على وفاة شقيقها مها أبو عوف تواصل نشاطاتها الفنية

واصلت الفنانة مها أبو عوف أعمالها الفنية بشكل طبيعي بعد وفاة شقيقها بداية تموز الشهر الحالي الفنان عزت أبو عوف، وعلى الرغم من الحزن الشديد على فراق شقيقها، إلّا أن جدول أعمالها والتزاماتها لم تسمح لها بالتغيب لفترة أطول.

ومن أبرز الأعمال التي كان يجب أن تتواجد فيها الفنانة مها أبو عوف في الفترة الحالية هي مسرحية "3 أيام" والتي تشارك فيها في السعودية، وظهرت في مقطع فيديو نشره المخرج مجدي الهواري أثناء تواجدها على المسرح مع أبطال العمل مثل محمد هنيدي وبيومي فؤاد وغيرهم.

وكانت الفنانة مها أبو عوف قد أعربت سابقًا عن حزنها وألمها على فراق شقيقها الفنان عزت أبو عوف، حيث أكدت أنه كان بالنسبة لها ولشقيقاتها بمثابة الأب والصديق والقريب منهم في كل أمور حياتهم، وطلبت من الجمهور الدعاء له والترحم عليه.

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