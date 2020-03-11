عبدالله الطراروة شبه عاري على السرير ويثير جدلًا واسعًا!

أثار الفنان الكويتي عبدالله الطراروة ضجة كبيرة جدًا بعد نشره صور يظهر فيها شبه عاري على حسابه الخاص في إنستغرام، ويظهر الطراروة في الصور وهو عاري ويغطي جسده فقط بـ"شرشف".

وتعرض الفنان الكويتي لهجوم كبير بسبب ظهوره بهذا الشكل الجريء والذي لا يناسبه، معتبرين أنه يحاول لفت الانتباه، وسخر الكثير من ظهوره بطريقة كبيرة فيما شبهه العديد منهم بـ"الهنود".

ووسط هذه الانتقادات رد الطراروة على عنصرية البعض عبر بوست أعاد فيه نشر الصور قائلًا: " لى الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء #كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه".

فما دافع الكثيرون عن صور الفنان الكويتي مؤكدين أنه لم يظهر بطريقة خادشة للحياء وأن التعليقات جاءت مبالغ فيها، وأكدوا أن الأمر حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل بما ينشره.

وعلى الصعيد الفني يستعد الفنان الكويتي عبدالله الطراروة للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شغف" إلى جانب الفنانة الكويتية هدى حسين، وعدد كبير من نجوم الفن في الخليج.

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