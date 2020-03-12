موديل روز تتجاوز الخطوط الحمراء بأحدث إطلالاتها.. صور!

شاركت الموديل السعودية "روز" في حفل افتتاح فيلم "Mulan" الذي نُظم في "كاليفورنيا".

واختارت روز "Crop Top" باللونين الذهبي والأسود ونسقت معه بنطلون أسود خصره عالي، واكتفت بمجوهرات ناعمة وبسيطة زينت الإطلالة بها.

إطلالة روز أخذت أصداء كبيرة بسبب جرأتها، إذ أن المنطقة العلوية كانت مكشوفة بطريقة مستفزة مما أغضب الجمهور العربي الذي هاجمها لكونها عربية في البداية ولأنها من مجتمع سعودي يعتبر محافظ.

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على الرغم من إطلالات روز تعتبر دائماً جريئة نوعاً ما، إذ أنها ما دائماً تشارك صورها من حملات الإعلانات ومن حياتها اليومية عبر حساباتها في السوشال ميديا إلا أن هذه الإطلالة بالذات كان عليها هجوم كبير.

يذكر أن الموديل روز إسمها الحقيقي هو "روزانا"، وُلدت في السعودية في المنطقة الشرقية، والدها من المدينة المنورة. ووالدتها من حائل، عاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض. انتقلت منذ سنوات للعيش في الولايات الأمريكية المتحدة لدراسة التصميم الداخلي ومن هناك بدأت مسيرتها بعدما شاركت في عدة عروض أزياء لتحقق شهرة كبيرة بـ أكثر من 11.5 مليون متابع عبر حسابها في إنستغرام.

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