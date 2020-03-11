مقطوع محرج محذوف لـ "ليلى إسكندر وزوجها يعقوب الفرحان" يثير الجدل!

حلت الفنانة اللبنانية ونجمة ستار أكاديمي "ليلى إسكندر" ضيفة على برنامج "سندريلا" من تقديم الإعلامي الكويتي "صالح الراشد".

خلال الحلقة تطرقت الفنانة إلى كثير من الأمور ومنها عمليات التجميل، إذ أكدت في البداية أنها اعتنقت الإسلام بعدما قرأت القرآن الكريم وليس بسبب زواجها من الممثل "يعقوب الفرحان".

كما تحدث عن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي "رائد العبكل" وأنه على الرغم من إنفصالهما بعد 5 أيام من الزواج إلا أنهما أصدقاء إلى اليوم.

أما عن عمليات التجميل فأكدت أنها لم تخضع إلا لتكبير الشفاه وهي نادمة على هذه العملية اليوم، وتحدثت عن عملية قص المعدة التي خضعت لها من أجل أن تخسر وزنها لأنها كانت تعاني من سمنة مفرطة منذ عمر الـ 16.

بعد انتهاء الحلقة، انتشر فيديو من المقابلة لم يعرض يظهر زوجها الذي حل ضيفاً على الحلقة لدقائق معدودة وهو يلبسها حذاء سندريلا، إلا أن الحذاء لم يكن يناسب حجم قدمها.

وانقسمت الآراء بين رواد السوشال ميديا حول الفيديو، فمنهم من علق على أنه أمر طبيعي ولا يدعو للخجل أن يلبس الزوج زوجته الحذاء، ومنهم من إعتبرها فيها انتقاص للرجولة.

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