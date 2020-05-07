الفن في أسبوع: زواج ياسمين والعوضي، وفاة فنان مصري داخل زنزانته وفنان يصدم الجمهور بالتحوّل الجنسي لابنته!

النشرة الفنية لأهم الأخبار والأحداث خلال الأسبوع على موقع البوابة الإخباري

شهد الأسبوع الثاني من شهر رمضان 2020 العديد من الأخبار التي صدمت الجمهور وأثارت الجدل بشكل كبير، والتي بعضها احتل المراتب الأولى في قائمة الأكثر تداولًا على صفحات تويتر وفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال النشرة الفنية على موقع البوابة الإخباري تابعوا معنا أبرز العناوين لهذا الأسبوع:

زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والإعلان عن ذلك رسميًا

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي زواجهما رسميًا من خلال تغيير حالتهما عبر حساباتهما الشخصية على "فيس بوك".

وكان العوضي قد عبّر عن الدور المهم لياسمين عبد العزيز في حياته، من خلال منشور علّق فيه على النجاح الذي يحققه مسلسل "الاختيار" الذي يشارك به وقال: " شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك"، لترد ياسمين قائلة: " أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك إنت أحسن راجل في الدنيا".





صدمة في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة ماهي نور بشكل مفاجئ

توفيت الثلاثاء الماضي الفنانة المصرية الشابة ماهي نور والتي تسببت بصدمة في الوسط الفني المصري بعد وفاتها المفاجئة، وبعد الوقوف على الأسباب اتضح بأنها أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وعلى الرغم من محاولة عائلتها في مساعدتها بنقلها سريعًا إلى المستشفى إلّا أنها فارقت الحياة في النهاية.

ياسمين صبري تتعرّض للسخرية والانتقادات وتتصدّر حديث الجمهور

لا زالت الفنانة المصرية ياسمين صبري تستحوذ على اهتمام الجمهور في الآونة الأخيرة، وذلك عقب الإعلان عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى جانب تواجدها على الساحة الدرامية خلال شهر رمضان 2020 وبطولتها المطلقة في مسلسل "فرصة ثانية".

وبسبب "فرصة ثانية" تعرضت ياسمين صبري الفترة الماضية للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة، وذلك بسبب رد فعلها على حالة صحية طارئة في أحد مشاهد المسلسل، حيث وصفها الجمهور بأنها تعاني من مشاكل وبرود في تعبيرات الوجه بسبب عمليات التجميل.

حالة من الحزن بعد وفاة المخرج الشاب شادي حبش في سجنه بسبب أغنية سياسية ساخرة

توفّي المخرج والمصور المصري الشاب شادي حبش عن عمر ناهز الـ24 عامًا، وذلك على إثر تدهور حالته الصحية داخل زنزانته في سجن طرة بجنوب العاصمة القاهرة فجر السبت.

وكان المخرج الراحل شادي حبش، قد سجن منذ سنتين وتحديدًا في شهر آذار عام 2018 بعد إخراجه لأغنية ساخرة تدور كلماتها حول الوضع السياسي في بلاده بعنوان "بلحة"، والتي قام وقتها بغنائها المغني المصري الملقب بفنان الثورة رامي عصام المقيم حاليًا خارج مصر.

وبعد أن وصل خبر وفاة المخرج الراحل شادي حبش داخل زنزانته وانتشر على مواقع الإنترنت كانتشار النار في الهشيم، جاءت ردود الأفعال الغاضبة على موقع تويتر يوم أمس واليوم أيضًا، والتي استنكر من خلالها الجميع الطريقة التي تم فيها قتل المخرج الشاب على يد النظام المصري بسبب أغنية، كما أشار البعض إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه الأشخاص هذه الأيام في سبيل حرية التعبير عن الرأي.

ناصر القصبي يثير الجدل مجددًا في "مخرج 7" بعد مشهده عن المثليين

أثار الفنان ناصر القصبي الجدل مجددًا في "مخرج 7" بمشهد يتحدث فيه عن المثليين، وجمع المشهد هذه المرة بينه وبين أسيل عمران، حيث بدأ القصبي بالحديث حول المثليين بأنهم ليسوا من البشر بعد أن دافعت عمران عنهم بأن لديهم حقوق مثلهم مثل الآخرين، ليتابع القصبي بأن المثليين مخالفين لطبيعة البشر ويجب أن يختفوا عن الأنظار لا أن يتباهوا بما هم عليه، وهو ما اتفق معه نسبة كبيرة من الجمهور في حين رأى البعض أنه لا داع من الأساس للحديث والنقاش حول أمر معروف لدى الجميع بأنه مرفوض في المجتمع.

هشام سليم يصدم الجميع ويكشف تفاصيل التحول الجنسي لابنته نورا إلى نور

خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، صدم الفنان هشام سليم الجمهور بعد أن كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا إلى نور، وذلك بعد أن عانت من خلل في الهرمونات، ليقول: "بنتي نورا بقت ابني نور".

وتابع: " من اليوم الأول من لما حملتها حسيت إنو جسم ولد مش بنت، لحد ما صار عمرها 18 سنة وخبرتني إنها عايشة بجسم مش جسمها.. وتابع إنها تتحول الآن وقد بلغ الـ 26 عاماً من عمره"

وأضاف هشام أنهم واجهوا مشاكل في إخراج هوية جديدة له، وأنه في معظم الأحيان كان ينادي ابنه تلقائياً بـ "إنتي" الأمر الذي كان يسبب مشاكل بينهما.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: