مريم حسين تضع الجسمي في السجن...والجمهور "أكيد كان بينهم علاقة"!

تداول رواد السوشال ميديا أمس خبر اعتقال المحامي والناقد الفني "صالح الجسمي" في الإمارات.

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت مريم فيديو وهي تبكي وتستنجد بالقوات الأمنية على خلفية ملاحقة الجسمي لها ووضع رجال يتعقبونها "على حسب تصريحها"، كما وجهت رسالة مباشرة له بأن يتركها وشأنها ولا يتدخل بها ويركز على حياته، إذ يذكر أن الجسمي كات قد تسبب في حبسها لمدة شهر على آثر فيديو من عيد ميلادها وصف بـ "هتك العرض بالرضا"!

الجديد في الموضوع أن أخبار انتشرت أمس عن اعتقال الجسمي بعد أن قدمت مريم شكوى بالموضوع، وما زاد الشكوك حول صحة الاتفال منشور شاركته مريم حسين جاء فيه "الحمد الله على نعمة قانون الإمارات".

الجمهور بدوره كان نوعاً ما في صف مريم، وعلقوا بـ "ذا اصلاًً غسلت يدي منه بعد سالفة ميساء مغربي واضح انه انتقائي على ناس وناس ماعنده مبدأ ولا شي"، وأضاف آخر "والله هذا الجسمي اولاً يضر حكومته يقوم مهام ماهي من مهامه اللحين اذا شايف فيها شي ترا فيه حكومه وشرطه واجهزه هذا شغلهم يعني بالله بتعلمهم شغلهم .ثانيا عيييب تلحقلك ورا حرمه وتترصد لها عيييب هذي سوالف حريم انت رجال ارفع نفسك عن هالامور ومافي غير مريم حسين وش هي مسويتلك عشان تجننها حتئ لو غلطانه فيه دوله وحكومه تتفاهم معها انت فضحت عمرك واهلك ومجتمعك ارق ارق شوي بنفسك".

بينما لمح البعض أنه يكن مشاعر لـ مريم وبأنها رفضته لذلك قرر الإنتقام!

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