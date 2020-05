مريم حسين تضع الجسمي في السجن...والجمهور "أكيد كان بينهم علاقة"!

أخبار متداولة عن إعتقال صالح الجسمي.....👀 إذ على الأغلب نتيجة شكوى تقدمت بها مريم حسين ضد الجسمي بعدما أطلت في فيديو وهي تبكي بسببه وأنه يراقبها بوضح رجال يتعقبونها 🙂 #صالح_الجسمي #مريم_حسين #الإمارات #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال

