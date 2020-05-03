بالفيديو: مذيعة لبنانية تفضح تحرش ممثل لبناني بها!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو يظهر الممثل اللبناني المدعو "جوليان فرحات" وهو يشاهد الإعلامية اللبنانية "ليال سعد" على التلفاز ويقوم بحركات اعتبرت جنسية.

ليال شاركت الفيديو عبر حسابها وعلقت عليه بـ "وصلني هيدا الفيديو. فتت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاطه STORY على انستغرام...تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات..هيدا الممثل يفترض انه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا افكاره؟".

الجمهور بدوره هاجم جوليات وإعتبر ما قام به مقرف ولا يمد للحياء بصلة، كما أنهم أثنوا على حركة ليال التي قامت بفضحه ولم تخاف أو تتجاهل الموضوع..

بحسب المتداول، جوليان كان مدمن مخدرات لفترة طويلة قبل أن يسجن لمدة شهر ويتعالج، كما أُتهم بأنه من عبدة الشياطين بسبب ستايل ملابسه والإكسسوارات التي كان يضعها..إلا أنه نفى موضوع عبدة الشياطين وأكد أنه مسيحي مؤمن..

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