القائمة الرسمية لنجوم مونديال قطر 2022.. وجانغوك يتصدّرها

أُعلن بشكل رسمي في الساعات الماضية عن القائمة الرئيسية الخاصة بالنجوم والمشاهير المشاركين في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 الذي سيقام يوم 20 نوفمبر المقبل، الذي سيصادف يوم الأحد القادم، بعد ان تم الاستقرار أخيرًا على الأسماء.

النجم الكوري جانغوك يتصدّر قائمة حفل افتتاح مونديال قطر 2022

كشف النجم الكوري الشهير وعضو فرقة BTS الشهيرة "جانغوك" أنه سيشارك خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022 الذي سيقام يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر.

وكانت هناك شائعات كثيرة حول مشاركة فرقة BTS الكورية في حفل الافتتاح ولكن تبيّن وبشكل رسمي أن المشارك في الحفل هو النجم الكوري جانغوك فقط والمتواجد في دولة قطر للتجهيز من اجل هذا الحفل ليكون أول فنان كوري يشارك في حفل افتتاح كأس العالم.

وكشفت الفرقة الكورية عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "فخورين جدًا لان جانغوك سيشارك في حفل مونديال قطر 2022 وسيغني خلال حفل الافتتاح، ايقوا معنا".

أبرز النجوم المشاركون في حفل افتتاح مونديال قطر 2022

بالرغم من ان الشائعات ما تزال مستمرة حول مشاركة النجوم العالميون في حفل افتتاح كأس العالم لعام 2022، الا أن تقارير عديدة أكّدت مشاركة النجمة العالمية "شاكيرا".

بالإضافة إلى النجمة العالمية "دوا ليبا" وفرقة Black Eyed Peas كما انضم اليهم المغني النيجيري نعيميكا أوكوري، وسيكون هناك نجوم عرب ضمن قائمة الحفلات الرسمية لكأس العالم لعام 2022 من أبرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنانة نورا فتحي.