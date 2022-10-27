حبيبة بيكيه تتهم شاكيرا باستهدافها في أغنيتها

تشعر حبيبة لاعب كرة قدم الإسباني جيرارد بيكيه أن المغنية الكولومبية شاكيرا استهدفتها في أغنيتها الجديدة Monotonía، التي تحدَّثت فيها عن الألم الذي اعتراها حينما قررت الانفصال عن حبيبها السابق بيكيه بعد علاقة دامت 12 عامًا.

شاكيرا تستهدف حبيبة جيرارد بيكيه

وكشفت الصحفية جوردي مارتن أن كلارا شيا مارتي تشعر أن شاكيرا استهدفتها بكلمات الأغنية، حتى أن محبوها أطلقوا عليها لقبة "خرابة البيوت.

ولفتت الصحفية إلى كلارا (23 عامًا) امتنعت الذهاب إلى عملها في مقر شركة "كوزموس"، وفضَّلت العمل عن بعد من المنزل.



وأوضحت جوردي أن الشابة لا تمتلك شخصية قوية للدفاع عن نفسها ووقف الحرب الموجَّهة ضدها.





شاكيرا تطلق أغنية Monotonia

وكانت المغنية اللاتينية قد طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان Monotonia عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالتعاون مع المغني Ozuna.

وحصدت الأغنية في أقل من 12 ساعة أكثر من 8.5 مليون مشاهدة، وآلاف الإعجابات والتعليقات، المشيدة بكلمات الأغنية، التي ألمحت فيها إلى أسباب انفصالها عن جيرارد بيكيه بعد 12 عامًا على انفصالهما.

ويبتدئ الفيديو المصور بدخول شاكيرا إلى محل تجاري لتتناول كيسًا كبيرًا من الشيبس وتتناوله بينما يبدو عليها علامات الإنزعاج، وفجأة تصدم برجل ممسكًا بصاروخ مطلقًا عليها النار، لتسقط هي وقلبها أرضًا.

بعدها تحاول الإمساك بقلبها وتقف وفوهة كبيرة نشأت داخل صدرها، ثم تبدأ بالركض في محاولة إنقاذ قلبها وحمايته، لكنه يسقط من يدها ويتعرض للسحق تحت الأقدام، لينتهي الفيديو بوضعه داخل صندوق دون نبض، ويغلق عليه بإحكام، ويوضع بين مجموعة من الصناديق الأخرى المتكدسة.

وتشير نهاية الفيديو أنها أغلقت على قلبها نهائيًا، بعد انتهاء علاقتها ببكيه.

وجاء في كلمات أغنية Monotonia:

*لم يكن خطأك، ولم يكن خطأي. كان خطأ الرتابة. لم أقل شيئًا أبدًا ولكنه يؤلمني. كنت أدرك أن هذا سيحدث

*الوداع ضروري، ما كان علاقة خيالية أصبح شيئًا روتينيًا. شفتيك لم تعد بذات الطعم بالنسبة لي.. الآن الأمر عكس ذلك تماما ".

*تركتني بسبب نرجسيتك، لقد نسيت ما كنا عليه يومًا، أنت بعيد بسلوكك، وهذا ما أرَّقني..لَم تُعْطي النصف، لكنني أعلم أني قدَّمت أكثر مما منحت

