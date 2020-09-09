القبض على حبيبة الراحل سوشانت سينغ راجبوت بتهمة قتله بالعمد.. صور لحظة الاعتقال!

ما تزال قضية انتحار أو قتل الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت التي وقعت في شهر يونيو الحدث الأبرز في عالم بوليوود والسبب الغموض الكبير المتعلق بوفاته والتي صُنفت انتحار في البداية ليتم تغيير حالة الوفاة إلى جريمة قتل.

أصابع الإتهام وُجِهت مباشرةً نحو حبيبته الممثلة الهندية "ريا تشاكرابورتي" والتي قيل أنها استغلت إصابة سوشانت بالاكتئاب ودفعته للإنتحار، فيما أفادت بعض التحقيقات أن هنالك شيء آخر غير الانتحار خاصةً أن مفتاح بيته الإحتياطي كان مفقوداً، كما أن الملفت كان إنتحار مديرة أعماله المدعوة "ديشا ساليمان" قبل أسبوع من حادثة سوشانت.

الجمهور بدوره هاجم صناع الأفلام والممثلين في عالم بوليوود بتهمة اجتكار الأعمال الفنية لكبار النجوم أمثال "شاروخان وسلمان خان" وهم بالتالي لهم دور في حالة الإكتئاب التي أصابت الراحل بسبب شح الأعمال المعروضة عليه بالرغم من موهبته الكبيرة، كما قيل أن مقتل سوشانت كان عبارة عن تصفية حسابات كبيرة في داخلها وجوه سياسية.

الجديد في الموضوع أنه تم أمس اعتقال حبيبته بتهمة الاتجار في المخدرات، كما تم إعتقال شقيقها لنفس التهمة والمسؤول عن بيت الراحل أيضاً تم إعتقاله من دون التحدث عن التهمة الموجه له.

ريا كانت قد خضعت لتحقيق مدته حوالي الـ 9 ساعات وأطلقت تصريح جاء فيه "85% من نجوم بوليوود يتعاطون المخدرات"، كما تحدثت عن علاقتها مع الراحل والذي كانت تعيش معه في نفس البيت على أمل أن يتم الزواج نهاية السنة الحالية وأضافت أنها فعلاً تركت المنزل بعد خلاف بينهما إلا أنها كانت على تواصل مستمر معه.

ريا تم نقلها للسجن من أجل متابعة التحقيق، والملفت كانت الحملة الكبيرة التي تلقتها من نجوم بولييود ومن بينهم "كارينا كابور" تحت شعار "العدالة لـ ريا".

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