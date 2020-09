القبض على حبيبة الراحل سوشانت سينغ راجبوت بتهمة قتله بالعمد.. صور لحظة الاعتقال!

القبض على ريا تشاكرابورتي حبيبة الراحل سوشانت سينغ بتهمة حيازة المخدرات مع انتشار أخبار عن تورطها في قتل سوشانت عن طريق وضع المخدرات في الطعام 😮 كما تم القبض على شقيقها بتهمة تعاطي المخدرات ايضا 😐 #ريا_تشاكرابورتي #سوشانت_سينغ #سوشانت_سينغ_راجبوت #الهند #مشاهير #جديد #مخدرات #قضية_المخدرات

