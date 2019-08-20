القبض على مخرج فيلم "خيال مآته" لأحمد حلمي بتهمة حيازة المخدرات

ألقت قوات الأمن القبض على المخرج المصري خالد مرعي فور قدومه من هولندا في مطار القاهرة الدولي، وتم ضبطه متلبسًا واتهامه بحيازة المخدرات، ويجري في الوقت الحالي التحقيق معه بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر ممثلة برئيسها الدكتور أشرف زكي، قد رفضت التعليق على ما حدث، على الرغم أن مخرج "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي هو أحد أعضاء النقابة، في رواية أخرى بحسب ما تم تناقله فإن النقابة لم تكن تعلم بأن كل هذه التفاصيل قد حدثت مع أحد أعضائها.

يشار إلى أن المخرج خالد مرعي قدم عدد من الأعمال السينمائية المميزة، وآخرها مع أحمد حلمي في فيلم "خيال مآته"، وكان له أعمال أخرى مع نجم الكوميديا مثل "بلبل حيران" و"لف ودوران" و "آسف على الإزعاج" وعدد من الأعمال الأخرى في الدراما المصرية.

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