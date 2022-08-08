القبض على ممثلة خليجية لتناولها مؤثرات عقلية.. ما علاقة شوق الهادي ؟

انتشرت أخبار تفيد إلقاء الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على ممثلة خليجية مشهورة في أحد المطارات، بعدما تبيّن أنه صادر عليها أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة.

الأمن يلقي القبض على ممثلة خليجية لتعاطيها مؤثرات عقلية

يُشار أن القضية تعود تفاصيلها إلى عام تقريبًا، وقد تجدد الموضوع لحظة وصول الممثلة إلى المطار بعد رحلتها إلى إحدى الدول؛ إذ لوحظ عند ختم جوازها أن هناك أمر صادر بحقها، بعدما ضبطت في حالة سكر، حيث أجري لها فحص عينات الدم والبول، واتضح أنها تعاطت مؤثرات عقلية وشربت الكحول، وجرى تسجيل قضية بحقها كجنحة.

وكشف حمد السريع، اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي، أن "المشهورة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، من المعروفين بـ (البدون)“، وأنها تحمل جوازًا وفق المادة 17 يصرف لأبناء فئة ”البدون“ في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج".

من جهة أخرى، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حرارية للمتهمة، التي لم يُكشف عن هويتها أو اسمها بعد، التقطت عن طريق كاميرات المراقبة في المطار؛ ما دفع الكثيرون للتكهن حول هويتها بناءً على الملامح الموضحة في الصورة، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، في حين أشار البعض إلى أنها تشبه الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

شوق الهادي تتهم بتعاطي المخدرات

كما لفت البعض إلى أنها تشبه الفنانة الكويتية شوق الهادي، ووجهوا لها أصابع الاتهام خاصة أنها تنتمي لفئة "البدون"، لكن ما ينفي إلقاء القبض عليها، هي نشرها العديد من الفيديوهات والصور عبر حسابها على "سناب شات".

فاطمة الصفي وشائعات تعاطيها المخدرات

وعلى صعيد آخر، انتشرت شائعات تفيد أن فاطمة الصفي تعاطت المخدرات وكانت شريكة الفنان الكويتي علي كاكولي، الذي اتهم بحيازة المخدرات وتعاطيها، فقد أشير إلى أنهما استأجرا إحدى شقق بيروت للتعاطي.

وكلنت قد أثارت الصفي الجدل بعد ظهورها في في عدة بثوث مباشرة ومقاطع فيديو وهي تتحدث بطريقة غريبة وكأنها "ثملة" وفي حالة سكر، حيث علَّق أحد المتابعين: "يقولون الممثله ف ص اللي قصت شعرها بوي و الفتره الاخيره كله تطلع مو صاحيه و لسان ثقيل و تقول تعبانه و اخذ ادويه و و هالاتها السوداء مغطيه نص خدها اللهم عافنا مما ابتلاهم”.



