شوق الهادي وإيمان الفيصل تتعرضان للانتقاد.. محاولات لتقليد رهف القحطاني ومروج الرحيلي

أحدثت الفنانة الكويتية شوق الهادي ومواطنتها إيمان فيصل موجة من الجدل بعد ظهورها بملابس وصفت بـ"الجريئة" خلال رحلتهما البحرية.

شوق الهادي وإيمان الفيصل تثيران الجدل

شاركت شوق الهادي متابعيها عبر حسابها على سناب شات مقاطع فيديو وصور من إجازتها الصيفية برفقة الممثلة إيمان الفيصل، حيث ظهرتا بإطلالات كاشفة أثناء استمتاعهما بالأجواء الشاطئة.

وشاركت الممثلة مقطع فيديو وهي تركض وتتبعها من الخلف إيمان، حيث قالت ممازحة "الأخير حمار".

شاهد شوق الهادي وإيمان فيصل تثيران الجدل بمقاطع جريئة https://t.co/ahC52ovFiz pic.twitter.com/bn2CuSo2Za — فن ومشاهير (@celebNart) July 6, 2022

واختارت شوق ارتداء تيشيرت أسود بشيالات سباغيتي رفيعة، نسَّقته بشورت باللون الفوشي المنَّقط بدوائر باللون النيلي، بينما تزيَّنت بأساور باللونين الفضي والذهبي. بينما اختارت إيمان توب أبيض وشورت أخضر اللون.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفنانتين تحاولان تقليد مشهورتي "سناب شات" السعوديتين، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، اللتين تصدرتا في الآونة الأخيرة بسبب رحلتها إلى جزء المالديف واختيارهما إطلالات جريئة ومثيرة.

أزمة صورة شوق الهادي ومحمد رمضان

وبالعودة إلى أزمة صورتها مع الفنان المصري محمد رمضان، كانت شوق لهادي قد ردَّت على الانتقادات التي طالتها، مُشيرةً إلى أنها لم ترَ في صورتها أي شيء خاطئ على الإطلاق وكل شخص له الحق في فعل ما يريد ويفكر كما يرغب، وأكَّدت ن لا علاقة له بنوايا الآخرين وأفكارهم وفهمهم، وأوضحت أن لو كان لديها تبريرًا لقالته منذ بداية الموضوع.

وحينما سألتها المذيعة حول أسباب تعرضها للانتقاد، أجابت شوق ببساطة "لأني مثيرة للجدل".

شوق الهادي ترد على انتقادات ملابسها

أوضحت المذيعة أن الكثيرين ينتقدون طريقة ملابس الهادي ويرون أنها لا تمثل الفتاة العربية والكويتة، حينها أجابت أن لباسها يمثل حياتها الواقعية ولن تتصنع على مواقع التواصل لاجتماعي وتنشر صورًا بإطلالات لا تناسب أو تعكس شخصيتها.



