الكشف عن سر إطلالة شيرين عبدالوهاب في الكويت.. هل حاولت إخفاء حملها؟

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في وقت سابق صدمة جمهورها بعد إطلالتها المثيرة للجدل الأخيرة في حفلها الأخير بالكويت، حيث ارتدت هودي واسع وبنطلون جلد باللون الأسود

شيرين عبدالوهاب حامل بأشهرها الأخيرة

وتداول الجمهور عبر السوشال ميديا فيديو لحفل زفاف احيته الفنانة المصرية مؤخرًا ظهرت فيه بفستان باللون الأسود وكشف الفستان عن بطنها المنتفخ الذي يؤكد حملها بالاشهر الاخيرة

وخمن جمهور الفنانة الواسع ان ارتداء الهودي كان حرصًا منها على اخفاء حملها، الذي لم تعلن عنه سابقًا وبدأ البعض يخمن ان سبب خلافها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب قد يكون هذا الحمل

فيما علق البعض عن نسبب اخفائها تفاصيل الحمل وعدم تصريحها عنه في وقت سابق، بالرغم من كشفها رغبتها بانجاب طفل من حسام حبيب.

وعلقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في الفيديو قائلة: شيرين ايه ما عرفتش تحمي نفسها، وهو ما أكد ان الفنانة المصرية تمر بوقت نفسي عصيب لا سيما بعد بكائها في حفلها الأخير في الكويت

يُشار إلى ان الفنانة المصرية كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها حسام حبيب من خلال خلاقة شعرها بشكل كامل كاشفة عن حصولها على حريتها

وخرجت شيرين عبدالوهاب بأكثر من مناسبة كاشفة عن معاناتها بسبب الزواج ومرورها بالعديد من المشاكل النفسية ومعاناتها، فيما التزم الفنان حسام حبيب الصمت ولم يعلق على اي تصريحات طليقته