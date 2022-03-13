شيرين عبدالوهاب تصدم الجميع بإطلالتها ووزنها الزائد.. وبكائها يثير تعاطف جمهورها

عادت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لجمهورها بعد صراعات ومشاكل قاسية مرَّت بها خلال فترة طلاقها من زوجها الفنان المصري حسام الحبيب، إلَّا أن الألم والحزن بدا واضحًا عليها في حفلها الأخير الذي أقيم في الكويت.

تصدرت شيرين عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامتها حفلًا غنائيًا في دولة الكويت قدَّمت فيه مجموعة متنوعة من أغانيها الحديثة والقديمة، فقدت أثارت عاطفة الجميع ببكائها وتأثرها أثناء أداء أشهر أغانيها التي تتكلم عن الحب والفراق.

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها الذي اشتاقت له، وقالت: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركوا وحشة وأنتو أغلى الناس"..ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة".





زيادة وزن شيرين عبدالوهاب يثير الجدل



ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الملحوظة في وزن شيرين، الذي أرجعه البعض إلى حالتها النفسية وتناولها أدوية مضادة للاكتئاب والحبوب المنومة، فكتبت إحداهن: "سبب الأدوية الكائبة وحبوب المنوم زاد وزنها".



إطلالة شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت



وقد أثارت شيرين صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاختيارها إطلالة رياضية لا تناسب مسرحًا، حيث ارتدت بنطال أسود من قماش الجلد اللماع جاء مُزيَّنًا بالسلاسل الفضية، بينما نسَّقته بكنزة سوداء فضفاضة، وانتعلت حذاء رياضي أبيض.

ورغم تعرضها للانتقاد، إلَّا أن الكثيرين وقفوا إلى صفها ودعموها، وأشاروا أنها فنانة وليست استعراضية؛ ما يعني أن ما ترتديه لا يهم بل يهم صوتها وأدائها وحضورها الرائع الذي أشعل حماس الجماهير.

وكتبت إحدى المتابعات: "الي معاجبه لبسها يروح يفوت ع اي عارضه ازياء ويمتع نضره هناااك هاي الانسانه صوت من ١٨ سنه الانسان يمر بضروف متعبه ويرجع شوي شوي مو ضروري تصير بلا احساس الله اكبر كلها صارت تفهم بالستايل ماكول غير طاحظكم +شيرين صوت يجنن حرفيااااا ربي يسعدها".

وأضافت أخرى: "يعني واحدة متدمرة وبتحاول ترجع زي الاول اكيد هتاخد وقت وشوية لخبطة .. بدل ما نتريق عليها ونحبطها زيادة ياريت نشجعها".

بكاء شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت



وقد أثارت شيرين عاطفة وتعاطف جماهيرها حين بكائها على خشبة المسرح بعد أداء أغنيتها "متحاسبنيش" وسط تصفيق جماهيرها، حيث أمالت نفسها لتحيتهم ومسحت دموعها، وقالت لهم: "مبسوطين".

وكتبت إحدى المتابعات: "😢الله واعلم بحالتها او وضعها يكفي انه في اختلاف كبير بصوتها وشكلها وحركاتها. الله يكون بعون كل إنسان يعيش حزن او هم أو غم ويفرجها على كل مسلم يارب".



