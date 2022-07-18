الكشف عن هوية زوج أثير الحلوة.. مغني إماراتي!

أعلنت مشهورة السوشال ميديا اليمنية، أروى عمر ، عن زواج مواطنتها أثير الحلوة من المغني الإماراتي مايد عبدالله؛ كاشفةً أسباب اختفاء الأخيرة.

زوج أثيرة الحلوة

وتوجَّهت أروى عمر عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لإعلان الأخبار، عبر نشر مقطع فيديو رومانسي يجمع أثيرة الحلوة ومايد عبدالله، أرفقته بتعليق: "عرفتوا مين أتزوجت علشان كده اختفت؟.. ألف ألف ألف مبروك حبيبتي".

وفي مقطع فيديو آخر، سلطت الكاميرا ناحية أثير ومايد أثناء تهامسهما، وقالت معلقة: "إلحقوني.. أنا جاية أقعد معاها فجأة ألاقيها ماسكة حب من أحبابها".

واختارت أثير ارتداء فستان أسود أوف شولدر بأكمام طويلة من قماش الشيفون، بينما تزيَّنت بقلادة من الكريستال البراق.

ويأتي إعلان الخبر، بعدما أثارت أثير الجدل بشأن ارتباطها حينما نشرت مقطع فيديو تتغزل بأحد الأشخاص، مُشيرةً إلى أنه زوجها؛ ما عرضها للسخرية والانتقادات مكذبين إياها.

وتظهر في الفيديو تتتحدث بطريقة غريبة وبنبرة دلع إلى جانب رجل ادعت أنه زوجها، حيث قالت لمتابعيها "هل تريدون تشوفون زوجي"، ثم تطلب منه الكشف عن وجهه، ليدير رأسه ويقوم بحركات الاستحياء ويضع إصبعه على فمه ويرمش بعينيه.

وسألت زوجها إن كان يحبها أم لا، وقبلت يده، لتطلب منه تقبيل يدها.