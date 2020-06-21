الكويتي مصعب الفيلكاوي بالسرير برفقة فتاة غريبة.. فيديو فاضح!

أثار فيديو شاركه الناشط الكويتي مصعب الفيلكاوي وهو برفقة فتاة غريبة في السرير جدلاً كبيراً عبر السوشال ميديا.

مصعب ظهر في الفيديو برفقة فتاة غريبة وهما على السرير بوضعية مخلة، وكانت الفتاة التي من جنسية عربية تصرخ بـ "انت شو تسوي هني" ليرد عليها "زوجتي انتي"، الفتاة بدأت بالصراخ " ليه مو لابس"!

فيديو متداول للكويتي مصعب الفليكاوي مع فتاة وهما عُراة في السرير يثير ضجة وغضب في منصات التواصل .. ! pic.twitter.com/KGDbHobzcf — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 20, 2020

البعض علق على الموضوع بأن الفتاة كانت في حالة سكر شديد لذلك لم تتمكن من التمييز، وأن مشاركة الشاب الكويتي لمثل هذا الفيديو يعتبر معيباً ولا أخلاقياً، وكان من بين التعليقات "مو محسوب كويتي" وتساءل آخر"الكويت إلى أين؟".

يذكر أن مصعب كان متزوجاً من الإعلامية "مشاعل الزنكوي" وحدث الانفصال عام 2008 بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات وأثمر عنه طفلة وحيدة تدعى "جود".

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