صدمة الفحص الثالت لـ رجاء الجداوي..وحقيقة خروجها من المستشفى!

الفنانة المصرية رجاء الجداوي ما زالت تواجه فيروس كورونا إلى يومنا الحالي بعدما أصيبت به منذ حوالي الشهر.

المسح الثالث للفيروس أظهر نتيجة إيجابية، مما يعني أن رجاء لم تشفى من فيروس كورونا بعد وبحسب المصادر أن وضعها الصحي ما يزال حرج وتتواجد في قسم العناية المركزة برفقة طبيب مختص جديد غير الطبيب الأول الذي كان يشرف على حالتها خلال الأيام الأولى إذ إتضح لاحقاً إصابته بـ فيروس كوونا.

الحالة النفسية للفنانة سيئة مع ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي كانت إيجابية، خاصةً أنها لا تستطيع أن ترى أي شخص بسبب العزل الطبي كما أنها لم تغادر وحدة العناية المركزة لأنها لا تتمكن من التنفس بسهولة، لذلك يجب أن تبقى تحت الأجهزة طوال الوقت خوفاً من أي مضاعفات، أما درجة حرارتها فـ إنها 37 درجة مئوية وتعتبر جيدة.

خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار حول وجودة فكرة نقل رجاء إلى مستشفى آخر في حال كان الفحص القادم إيجابي، وأكد مختص أنه يجب أن لا يتخذ بهذه الفكرة لأن الوضع الصحي لها لا يسمح بالتنقل، أما عن العلاج فقد تم حقنها بـ إبر البلازما إلا أنه لم يعطي لا تأثير سلبي أو إيجابي على حالتها الصحية.

يذكر أن رجاء كانت قد أطلت على جمهورها بـ ملسلسل "لعبة النسيان" والذي ادت فيه دور والدة الممثلة المصرية دينا الشربيني، وتدور أحداث العمل حول فتاة تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

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