ابن هشام سليم يكشف مفاجئة عن تحوله الجنسي..والسبب سارة حجازي!

نور هشام سليم لم يتمالك أعصابه بسبب الهجوم الكبير والحقد الذي رافق وفاة الناشطة المصرية سارة حجازي.

نور خرج عن صمته بعد أيام من وفاة الناشطة سارة وأبدى غضبه الشديد من الهجوم غير المبرر والمعدوم للإنسانية الذي تتعرض له الراحلة.

"قلبي متقطع على الإنسانية الي مش موجودة في مصر"، هكذا بدأ سلسلة تصريحاته عبر حسابه في إنستجرام وأضاف "الي راضي بيا ومش راضي بـ سارة حجازي وملك الكاشف منافق، البنت سارة ماتت..والي يجي حيقول انت عادي بس المثليون لأ ده حرام..أقولكم حاجة أنا مكنش عندي خلل هرموني أنا معملتش تصحيح أنا عملت تحويل جنسي..ف أنا قدام ربنا المفروض الي عملتوا غلط بس انتوا كلكم بتدعموني رغم كده"...

"سارة مات والناس بتعلق أحسن ويا رب الدود ياكلك...ليه؟...حتعملوا نفس الشي بس أموت!..مش المفروض كلنا بشر؟...الكل بغلط"

وتابع نور بـ "أنا زي سارة حجازي والي مش راضي بها مش راضي بيا ومش عايزوا..إنها بتحب البنات جريمة؟...انتوا مش ملايكة عشان تحكموا على الناس..أنا بوصلني مسجات من ناس 10 و11 سنة بفكروا بـ الإنتحار بسبب ميولهم الجنسية"...وختم بـ "المثلية مش إختيار..ليه أختار أعذب نفسي؟"...

يذكر أن سارة هي ناشطة مثلية الجنس وكانت قد إنتحرت منذ أيام قليلة في كندا بعد الموافقة على طلبها باللجوء، إذ كانت قد قدمت الطلب بعد إعتقالها في مصر لرفعها علم المثلية في إحدى الحفلات وقد أكد أصدقائها أنها تعرضت للتعذيب في السجن ولم تتجاوز الأثر النفسي الذي تركه هذا الموقف مما دفعها للإنتحار في كندا بعد سنتين من تواجدها في كندا.

وكانت الراحلة قد كتبت رسالة إنتحار جاء فيها "إلى أخوتي..حاولت النجاة وفشلت، سامحوني...إلى أصدقائي...التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني...إلى العالم كنت قاسياً إلى حد عظيم ولكني أسامح".

وقد نال خبر انتحارها حيز كبير من حديث السوشال ميديا إلى يومنا الحالي وتصدر إسمها التريند ضمن تعليقات بين مسيئة ومتعاطفة معها، وكان من بين المشاهير الذين هاجموها الإعلامية الكويتية "مي العيدان" على عكس إبن بلدها الممثل "محمد العلوي" الذي دافع بشراسة عن الراحلة.

أما ملك الكاشف فهي فتاة متحولة تبلغ من العمر 20 عاماً، وقد أثارت الجدل بعد تحولها الكامل من رجل لـ إمرأة وتلقت إنتقادات لاذعة وحتى أنها تم سجنها عدة مرات بتهمة تعاونها مع منظمات إرهابية من اجل إخلال النظام العام وبحسب محاميها فقد تم وضعها في الحبس الإنفرادي لحمايتها بعد ضغوطات من منظمات عالمية...وقد كشفت الفتاة أنه بالرغم من رفض أهلها للموضوع فقد قامت لعملية التحويل، وتحدثت عن الضرب الذي تعرضت له من أصدقائها في المدرسة ومحاولة التحرش من قبل أفراد عائلتها.

نبذة عن نور هشام سليم:

هو إبن الفنان المصري هشام سليم، وقد أطل الفنان هشام سليم ببرامج تلفزيوني وأكد أنه وُلِد بجسم فتاة إلا أنه خلال سنوات حياته لم يكن مرتاح في جسده وكانت علامات الرجولة واضحة منذ اليوم الأول، وعندما بلغ الـ 18 عاماً قام بعملية التحويل..وقتها تحدث الأب عن الصعوبات التي تواجههم من حيث أنه لا يملك بطاقة مدنية بعد التحويل، وعن الخلافات بين الوالد وابنه بعدما كان في بعض الأحيان يناديه بصيغة الفتاة.

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