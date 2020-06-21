أحمد فلوكس من مصر إلى لبنان من أجل الخطوبة!

ما يزال خبر خطوبة الممثل المصري "أحمد فلوكس" من الإعلامية اللبنانية "ديالا مكي" حديث الجمهور بعد وصلة الغزل بين الثنائي عبر السوشال ميديا.

بدأ الأمر بـ إشاعات عن خطوبة أحمد من الإعلامية اللبنانية ديالا، لتنهال بعدها التهنئات من الجمهور على الخبر وينتقل الأمر شبه رسمي بسبب وصلات الغزل بين الثنائي عبر حساب إنستقرام الرسمي لـ أحمد مع تعليقات لـ إبن فلوكس الوحيد الذي لمح إلى أنه بـ إنتظار رؤية ديالا وهو ما اعتبره البعض إعلان إرتباط رسمي.

ديالا ردت على الأخبار عبر حسابها في تويتر بتغريدة جاء فيها "واحد من أهضم الرجال الذين قابلتهم في حياتي"، ليرد عليها أحمد بـ "انتي الي حعلتي لحياتي معنى من جمالك واحترامك، أول شي رح أعمله بعد فتح المطارات زيارة أهلك".

تعليق أحمد إعتبره الجمهور إعلان رسمي لعلاقتهما بعدما كان الممثل قد مر بعلاقات متعددة في حياته العاطفية لم تكلل بالنجاح، إذ أنه في البداية إنفصل عن والدة إبنه الوحيد سيف وتخلل خبر طلاقه إشاعات عن وجود مشادات كلامية وتعدي بالضرب عليها.

أما زواجه الثاني من الممثلة المصرية "هنا شيحة" كان أسرع من الأول في مدة الطلاق، إذ أن العلاقة دامت لـ أشهر قليلة وبحسب تصريح أحمد فـ إنه ما زال يكن كل الحب والإحترام لها وأن الطلاق حدث لأنها هي من طلبت ذلك مؤكداً أنه من الشخصيات الصعبة جداً.

أما عن ديالا مكي، فهي صحفية في مجال الفاشن كما أنها قدمت الكثير من البرامج التلفزيونية وتعمل حالياً في تلفزيون دبي حيث تتواجد.



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