اللبنانية قمر تفضح خيانة حبيبها و ننهمه بـ(الشذوذ)!!

اللبنانية قمر

كشفت الفنانة اللبنانية قمر تفاصيل فضيحة حبيبها السوري، موضحة أنها اكتشفت أنه من (مثليي الجنس).

ونشرت قمر عبر خاصية (ستوري) على (انستقرام) تفاصيل ما حدث معها، مبدية إستياءها الشديد من حبيبها الذي وصفته بـ (الجائع الشهرة)، حسب موقع سوا.

واقتبست الفنانة قمر بمقولة الراحلة أمل حمادة الشهيرة (انقرضوا الرجال). حيث أكّدت أن حبيبها خانها مع رجل وليس إمرأة، ولفتت قمر إلى أنها رأت بعينها مشهداً مرعباً. وفق موقع لبنان 24.

وهدّدت قمر حبيبها بفضح إسمه قائلة: (يلا روح نضب لا ما اكتب اسمك وخلي سوريا عامة واللاذقية خاصّة تبزق عليك) في إشارة إلى هويته السورية.