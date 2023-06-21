اللقطات الأولى من حفل زفاف ايدا أيجه.. ونسرين جواد زادة بإطلالة مثيرة

احتفلت النجمة التركية "ايدا أيجه" منذ قليل بزواجها في حفل ضخم أقامته في فندق Fourseason بمدينة اسطنبول على مضيق البوسفور.

اللقطات الأول من حفل زفاف ايدا أيجه



حضر العديد من مشاهير تركيا الى حفل الزفاف من بينهم طاقم نجوم مسلسل التفاح الحرام، بالإضافة الى عائلات ايدا وبورهان وأصدقائهما، حيث تلّقت اشادة كبيرة بسبب جمالها وفستان زفافها.



شاركت النجمة التركية الصور الأولى من جلسة التصوير الخاصة التي خضعت لها بمناسبة زفافها على بورهان تونجر وذلك بعد علاقة حب بينهما دامت لأكثر من 4 سنوات.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 yıllık birlikteliklerinin ardından bugün Four Seasons Bosphorus’ta evleniyor. Eda Ece’nin gelinliği Zuhair Murad, mücevherleri Tiffany&Co. imzalı. Düğün konsept tasarım ve organizasyonu, Aytül Ayke Weddings tarafından yapıldı. Çifte mutluluklar… pic.twitter.com/2RWC2YoHYg — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 21, 2023

فستان زفاف ايدا أيجه



كشفت مصادر إعلامية قريبة بان فستان زفاف ايدا هو من توقيع المصمم اللبناني الشهير "زهير مراد" حيث حرصت ايدا من خلاله على أن تكون اطلالتها بسيطة وانيقة في الوقت نفسه.



وارتدت نجمة التفاح الحرام الفستان المصنوع من الدانتيل الأبيض بشكل كامل والذي جاء بقصة ضيقة على جسدها وبأكمام طويلة، بالإضافة الى طرحة طويلة.

نسرين جواد زادة بإطلالة مثيرة في حفل الزفاف

لفتت النجمة التركية نسرين جواد زادة الأنظار اليها في حفل زفاف زميلتها ايدا بسبب إطلالتها التي وصفت بالمثيرة والجريئة جدًا.

ارتدت نسرين فستان باللون الأسود تميز بتصميم جريء من ناحية الصدر، حيث جاء مفتوحًا بالكامل مع وحوج سلاسل من اللؤلؤ الأبيض، في إطلالة وصفت بالمثيرة واللافتة.