ايدا أيجه تتعرض للهجوم بسبب سخريتها من ضحايا الزلزال.. وهكذا ردت

تعرّضت النجمة التركية "ايدا ايجه" لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال تواجدها في حفل EllE style الذي أقيم في مدينة اسطنبول.

ايدا ايجه تسخر من ضحايا الزلزال



وخلال خطابها على المسرح بعد فوزها بـ جائزة فتاة مجلة ELLE لعام 2023، تطرقت نجمة التفاح الحرام إلى نكبة الزلزال التي ضربت تركيا قبل أشهر وأسفرت عن الكثير من الضحايا وعلقت قائلة: "اعتقدوا بأن جميع المساعدات التي قدمناها في مناطق الزلزال قام بها أشخاص آخرون، ولقد فهمنا هذا الأمر من خلال صناديق الاقتراع".

وحمل تصريح ايجه سخرية من فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، فيما اعتبره عدد كبير من الجمهور نوع من السخرية.

ايدا ايجه تخرج عن صمتها وترد على الاتهامات

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت ضد النجمة التركية والهجوم الذي تعرضت له، حرصت على توضيح حقيقة الأمر ونشرت فيديو لتوضيح حقيقة سخريتها.

وقالت الفنانة التركية في تصريحها لدي الكثير من الأصدقاء الذين عاشوا المأساة وخسروا عدد كبير من احبائهم بسبب الزلزال.

وأضافت ايجه: من المستحيل ان من هذه الفاجعة، تحدثت بشكل عفوي ، من يعرفني يعلم جيدًا ان هذه شخصيتي واني احب المزاح كثيرًا.

#EdaEce nin storylerine bakın çabuk hala tüyü nereye dikeceğini bilmiyor. Hala kendini dizideki o kaypak ağızlı paçoz yıldız sanıyor. O edayla kaypak kaypak eleştirenlere atar yapıyor. Seni bir daha ne tv de ne bir magazin sayfasında görmek istemiyoruz🤮#EdaEceÖzürDile pic.twitter.com/G7OyWj626e — Bengü 🇹🇷 (@muhalif_taraf) June 14, 2023

اطلالة ايدا ايجه في الحفل



ويشار بان النجمة التركية "ايدا ايجه" لفتت الأنظار اليها خلال الحفل حيث كانت ترتدي فستان بقصة الباكلس من الميتاليك الفضي كما اعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها.