جمانة مراد تُفجع بوفاة أحد طفليها التوأم..وتشارك الصُورة الأولى!

فُجعت الممثلة السورية جمانة مراد بخبر وفاة ابنتها "ديانا" التي كانت قد رُزقت بها منذ عدة أشهر إلى جانب شقيقها التوأم علي.

جمانة شاركت الخبر الحزين بصورة أولى للطفلة ذات الـ 6 أشهر وأرفقتها بتعليق جاء فيه:

"الحمدلله على كل حال لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي"

يذكر أن جمانة كانت قد أكدت منذ عدة أشهر أنها تعرضت لوضع صحي طارئ استدعى سفرها إلى أمريكا مع التخوف من ولادتها داخل الطائرة، وتمت الولادة لحظة وصولها للمستشفى لتنجب "علي وديانا"، وكانت الممثلة السورية وقتها قد أضافت أنها كانت بوضع صحي صعب نتيجة الولادة مبكراً. جمانة بالمجمل كان لديها 3 أولاد أولهم كان ابنها "محمد" الذي رزقت به عام 2018 من زوجها المحامي الأردني " والذي تزوجته عام 2013.

أيضاً منذ عدة أشهر أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد المقيمة في مصر خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكشفت مراد أنها أجرت فحص كورونا وجاءت النتيجة ايجابية أثناء تواجدها في مهرجانات القاهرة السينمائية التي كانت هي السبب الأول للفيروس.



فنياً، شاركت مراد في الموسم الرمضاني الماضي 2020 في مسلسل خيانة عهد إلى جانب الفنانة المصرية يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، ودارت قصة العمل حول سيدة ثرية تمتلك مصنعًا للملابس وهى كبيرة أسرتها تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

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