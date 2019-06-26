من المغرب: محمد عساف يرد على هجوم دنيا بطمة

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف، إنه لا يعلم مشكلة الفنانة المغربية دنيا بطمة الحقيقية معه، موضحًا أنها تهاجمه منذ سنوات طويلة دون أن يعرف سببًا وراء ذلك.

ونفى الفنان الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش فعاليات مشاركته بحفل غنائي في مهرجان موازين المغربي ما أُشيع عن عدم إلقائه السلام على الفنانة المغربية، مؤكدًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

وأعرب عساف، عن إعجابه الشديد بصوت دنيا بطمة، مضيفًا أنه ليس لديه مشكلة معها على الصعيد الشخصي، متمنيًا لها التوفيق في حياتها، حسب موقع دنيا الوطن.

وأشار إلى أنه متفاجئ من هجومها عليه، كما أنه لم يتواصل معها لمعرفة السبب، متابعًا: (أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي).

وبثت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين، عبر (فيسبوك)، مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي، والذي وصف فيه محمد عساف، المهرجان بأنه من أهم المهرجانات في العالم، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور المغربي، الذواق والمهتم بالفن.

