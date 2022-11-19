المحكمة تقضي بطلاق هالة صدقي رسميا و الفنانة تحتفل بالزغاريد

قضت محكمة أسرة قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي بعد سنوات من الاخذ و الرد، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت هذا الملف نهائيا. كما عاقبت المحكمة سامح سامي زكريا بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.

وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي، على طلاقها من زوجها سامح سامي، كتبت عبر حسابها على (إنستغرام): (يوم جديد سعيد وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير).

و كانت الفنانة هالة صدقي قد شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميا من زوجها سامح سامي ، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (إنستغرام).