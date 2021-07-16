المحكمة تثبت نسب طفلي هالة صدقي لها و تحبس طليقها

قضت محكمة مصرية برفض الدعوى المقدمة من زوج الفنانة هالة صدقي سامح سامي لإنكار نسب طفليه منها، وحبسه لمدة شهر، وذلك لإمتناعه دفع مستحقات نفقة أولاده مريم ويوسف والبالغة 320 ألف جنيه.

وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها.

وكان رجل الأعمال سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، أثار الجدل مجددا بعد أن نشر تعليقا عبر (فيسبوك) يوجه فيه رسالة إلى ابنه وابنته حول نسبهما.

وقال سامح: (لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ(DNA)، يوم 13 يوليو/تموز وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك).

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، وقال سامح في نهاية الفيديو، (بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق).

وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: (أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه).