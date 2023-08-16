المسلسل الاجتماعي "الحريقة" يجمع سلوم حداد وباسم ياخور من جديد

بعد أن كشفت شركة غولدن لاين للإنتاج الفني عن وجود موسم ثانٍ من مسلسل البيئة الشامي "العربجي" الذي حقق الجزء الاول منه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على أن يعرض الموسم الثاني في رمضان المقبل 2024.

سلوم حداد وباسم ياخور سويًا في الحريقة

لعل من أبرز أسباب نجاح مسلسل العربجي هو تواجد النجمين سلوم حداد وباسم ياخور في بطولة العمل، وإلى جانب العربجي قدم تواجد الثنائي حداد وياخور في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل الاجتماعي خريف عمر.

وبعيدًا عن العربجي قررت شركة غولدن لاين استغلال ثنائية حداد وياخور واستثمار نجاحهما من خلال جمعهما في مسلسل اجتماعي يحمل اسم الحريقة.

وبحسب التفاصل المتداولة عن هذا العمل، إنه سيكون من كتابة عثمان جحي ومؤيد النابلسي، ومسيتولى الإخراج سيف الشيخ نجيب، ويتناول العمل قصص صراعات وحكاياا التجار في منطقة الحريقة بالعاصمة السورية دمشق.

ومن المفترض أن يجسد الفنان السوري سلوم حداد شخصية أيوب كبير السوق الذي يحاول الحفاظ على السوق ويخوض أيوب صراعًا مع ابن اخيه عربي ويجسد دوره الفنان باسم ياخور.

ويشار أن هناك الكثير من الأعمال التي جمعت سلوم حداد وباسم ياخور حيث شكلا ثنائية ناجحة ومن أبرز هذه الأعمال:

مسلسل خاتون:

في عام 2016 اجتمع الثنائي في مسلسل البيئة الشامي "خاتون" الذي يعتبر واحد من أبزر اعمال البيئة الشامية وجسد فيه سلوم حداد شخصية أبو العز، أما باسم ياخور فقد جسد شخصية عكاش.

مسلسل الندم:

في نفس العام 2016 قدم الثنائي واحد من اهم الأعمال الاجتماعية بعد الأزمة السورية وهو مسلسل الندم وجسد فيه حداد شخصية رجل الأعمال العصامي ابراهيم الغول أما ياخور فقدم شخصية ابنه الأكبر عبدالكريم الغول.

مسلسل على صفيح ساخن:

تواجد الثنائي في مسلسل على صفيح ساحن الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021 وهو مسلسل اجتماعي ناقش حياة العاملين في جمع النفايات بطريقة مميزة، وجسد فيه سلوم حداد شخصية "زهير الطاعون" أما ياخور فجسد شخصية هلال.

ولاد البلد:

تواجد الثنائي في عام 2022 ببطولة مسلسل ولاد البلد وقدم فيه باسم ياخور شخصية الآغا مراد، اما حداد فجسد في المسلسل شخصية القائد مقام رفعت.

خريف عمر:

في الموسم الرمضاني 2023 تواجد الثنائي في بطولة المسلسل الاجتماعي خريف عمر وجسد فيه سلوم حداد شخصية المحامي عمر الذي يقرر تطبيق العدالة بأسلوبه الخاص، اما باسم ياخور فجسد شخصية المقدم فارس.

مسلسل العربجي:

وفي نفس الموسم تواجد الثنائي في مسلسل البيئة الشامي "العربجي" ، وجسد فيه ياخور دور البطولة من خلال شخصية عبده العربجي، او سلوم حداد فقدم شخصية أبو حمزة.

